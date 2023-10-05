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12:13, 5 октября 2023Экономика

Топливо на АЗС в России подешевело впервые с весны

Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС упала впервые с весны 2023 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В период с 25 сентября по 1 октября стоимость бензина и дизельного топлива на российских автозаправочных станциях (АЗС) снизилась впервые с весны 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

К началу второго месяца осени стоимость бензина всех сортов упала впервые с 6 марта, а дизеля — с 10 мая. Так, за последнюю неделю сентября цена литра Аи-92 снизилась на 0,4 процента до 51,41 рубля, Аи-95 — на 0,5 процента до 56,16 рубля, дизтоплива — на 0,1 процента до 64,9 рубля. Для сравнения, с 18 по 25 сентября эксперты Росстата зафиксировали подорожание бензина всех сортов на 0,5 процента, дизеля — на 1,7 процента.

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В качестве одной из причин подобной динамики эксперты называют временное ограничение на вывоз различных видов топлива из России за рубеж. Об этой мере правительство объявило 21 сентября. Запрет затронул бензины всех сортов, а также дизель, приобретенный в том числе на биржевых торгах. Власти объяснили подобную меру необходимостью борьбы с ростом цен на внутреннем рынке.

На ситуацию также может оказывать влияние получение российскими нефтяными компаниями рекордных выплат из федерального бюджета. Так, по итогам сентября власти предоставили им в общей сложности почти 300 миллиардов рублей в рамках демпферного механизма для стимулирования большего объема продаж топлива на внутреннем рынке. За первый месяц осени объем господдержки сырьевой отрасли оказался почти в три раза больше, чем в среднем за предыдущие месяцы с начала года.

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    Анатолий Акулов
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