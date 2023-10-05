Конгресс США призвали перестать подпитывать украинский конфликт

Грин: Конгрессу США необходимо перестать подпитывать конфликт на Украине

Конгрессу США следует перестать подпитывать украинский конфликт, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).

По ее мнению, разногласия допустимы в других вопросах, но только не в этом. Политик подчеркнула, что «мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом». «Военные действия на Украине должны закончиться», — заявила Грин.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на следующий год. Таким образом, поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, поддержали инициативу 90 их коллег.