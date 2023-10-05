Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 5 октября 2023Мир

Конгресс США призвали перестать подпитывать украинский конфликт

Грин: Конгрессу США необходимо перестать подпитывать конфликт на Украине
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Jim Bourg / Reuters

Конгрессу США следует перестать подпитывать украинский конфликт, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).

По ее мнению, разногласия допустимы в других вопросах, но только не в этом. Политик подчеркнула, что «мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом». «Военные действия на Украине должны закончиться», — заявила Грин.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на следующий год. Таким образом, поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, поддержали инициативу 90 их коллег.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные установили контроль над херсонскими островами

    Развеяны пять опасных мифов о смене летней резины на зимнюю

    Путин анонсировал расширение мер поддержки учителей

    Конгресс США призвали перестать подпитывать украинский конфликт

    Одиночество связали с повышенным риском болезни Паркинсона

    Стало известно о подготовке Турцией встречи по разрешению конфликта на Украине

    Учительница начальных классов назвала отличие современных детей от советских

    «Ньюкасл» разгромил ПСЖ в матче Лиги чемпионов

    Россияне стали массово жаловаться на сбои в работе Xiaomi

    Пойманный в Крыму диверсант рассказал о целях вылазки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости