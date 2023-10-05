Президент Словакии изменила мнение относительно помощи Украине

Президент Словакии Чапутова изменила мнение о прекращении военной помощи Киеву

Президент Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение относительно военной помощи Киеву. Ранее от властей страны прозвучало решение прекратить поставки вооружений, однако их следует продолжить, написала глава государства в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я уважаю результаты парламентского голосования и негативный взгляд на это (продолжение поставок. — прим. «Ленты.ру») партии, ведущей переговоры о коалиции. Но любая словацкая администрация должна понимать, что это касается не только Украины», — написала Чапутова.

Ранее президент Словакии решила остановить помощь Киеву до созыва парламента. Это связывали с победой на парламентских выборах антиукраинской партии бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда». По мнению Чапутовой, игнорировать позицию этой партии — плохой прецедент на будущее.