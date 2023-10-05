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23:12, 5 октября 2023Мир

Президент Словакии изменила мнение относительно помощи Украине

Президент Словакии Чапутова изменила мнение о прекращении военной помощи Киеву

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение относительно военной помощи Киеву. Ранее от властей страны прозвучало решение прекратить поставки вооружений, однако их следует продолжить, написала глава государства в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я уважаю результаты парламентского голосования и негативный взгляд на это (продолжение поставок. — прим. «Ленты.ру») партии, ведущей переговоры о коалиции. Но любая словацкая администрация должна понимать, что это касается не только Украины», — написала Чапутова.

Ранее президент Словакии решила остановить помощь Киеву до созыва парламента. Это связывали с победой на парламентских выборах антиукраинской партии бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда». По мнению Чапутовой, игнорировать позицию этой партии — плохой прецедент на будущее.

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