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22:53, 5 октября 2023Мир

В США отказались выделять деньги Украине из других статей бюджета

Пентагон: США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Соединенные Штаты пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета. Однако Вашингтон сохранит такую возможность в случае необходимости, рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Перепрограммирование [перенос средств из одних статей бюджета в другие] всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», — отметил он.

По словам Райдера, Пентагон по-прежнему намерен работать с Конгрессом над выделением допсредств для поставок оружия на Украину.

Ранее телеканал CNN сообщил, что высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на нехватку ресурсов у ведомства для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. В Пентагоне также подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.

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    Марина Совина
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