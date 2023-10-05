В США отказались выделять деньги Украине из других статей бюджета

Пентагон: США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета

Соединенные Штаты пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета. Однако Вашингтон сохранит такую возможность в случае необходимости, рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Перепрограммирование [перенос средств из одних статей бюджета в другие] всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», — отметил он.

По словам Райдера, Пентагон по-прежнему намерен работать с Конгрессом над выделением допсредств для поставок оружия на Украину.

Ранее телеканал CNN сообщил, что высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на нехватку ресурсов у ведомства для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. В Пентагоне также подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.