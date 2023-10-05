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17:26, 5 октября 2023Россия

Путин в шести пунктах описал стремления России

Путин на «Валдае» заявил, что Россия хочет жить в безбарьерной среде

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия хочет жить в безбарьерной среде. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

Он отметил, что искусственных барьеров для процветания быть не должно. «Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей», — сказал российский лидер.

Всего президент перечислил шесть пунктов, в которых изложил стремления страны. Вторым и третьим пунктами Путин назвал необходимость отношения к многообразию как к фундаменту всеобщего развития и максимальную представительность.

Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений

Владимир Путин

Четвертый и пятый пункты из выступления главы государства — справедливость и всеобщая безопасность, и заключительный, шестой, — равноправие стран. Российский лидер отметил, что потенциал стран отличается, однако в новом мире никто уже не хочет подчиняться гегемону.

«Никто не готов (...) ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было», — подытожил Путин.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов.

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