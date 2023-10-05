В российском городе иностранцы спрятали в гараже рога краснокнижного сайгака

Во Владивостоке пограничники изъяли у иностранцев 1,8 тысячи рогов сайгака

Во Владивостоке пограничники изъяли у двоих иностранцев 1,8 тысячи рогов краснокнижного сайгака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчин задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России») УК РФ.

Они прятали рога занесенного в Красную книгу России животного в гаражном кооперативе. Эксперты предварительно оценили стоимость изъятого в 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае пройдет суд над тремя местными жителями за незаконную добычу и оборот амурского тигра.