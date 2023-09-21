Трое россиян попытались продать тушу амурского тигра и попались

В Хабаровском крае осудят 3 мужчин за незаконную добычу амурского тигра

В Хабаровском крае пройдет суд над тремя местными жителями за незаконную добычу и оборот амурского тигра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ») Уголовного кодекса РФ. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в марте обвиняемые перевезли на автомобиле из района имени Лазо в Хабаровск незаконно добытую тушу краснокнижного хищника. Мужчины попытались продать ее за 700 тысяч рублей россиянину, который действовал в рамках проводимого ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия. В результате нарушителей задержали.

Ранее в Облученском районе Еврейской автономной области нашли тайник с тушей амурского тигра.