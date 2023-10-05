Рабочие в российском городе нашли водку из прошлого

В Новосибирске при ремонте дороги нашли бутылку водки и записку 2005 года

В Новосибирске рабочие обнаружили послание из прошлого при ремонте дороги. Они нашли ящик с бутылкой водки и запиской, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Судя по информации в записке, послание заложили на улице Толмачева в российском городе 25 сентября 2005 года. Авторы назвали ящик с водкой кладом. Примечательно, что сам ящик достаточно большой, однако бутылка в нем была только одна.

«Привет вам из прошлого!» — написали закопавшие послание. Сама записка — помещенный в пластиковый файл тетрадный лист в клетку. Авторы также оставили на бумаге свои имена: Рома, Женька, Давыд, Серега, Вова, Евгений Михайлович, Витя.

Ранее в ходе ремонта в детском саду в Геническом районе Херсонской области рабочие обнаружили послание из прошлого века.

Занимавшиеся возведением здания в 1969 году восемь строителей оставили бутылку с запиской, в которой указали свои имена и попросили нашедших послание рассказать о них другим людям.