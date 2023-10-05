Российский полковник рассказал о смене тактики ВСУ

Полковник Матвийчук рассказал о смене тактики ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику наступления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Весной они бросали в бой массу пехоты, массу артиллерий, массу танков и бронетехники и пытались подорвать на определенных направлениях оборону наших войск. После того, как они начали нести огромные потери, они отказались от этой тактики и перешли на тактику мелких подразделений», — отметил специалист.

По словам Матвийчук, под утро подразделения ВСУ скапливаются в отдельных направлениях и пытаются атаковать их без техники.

«Техника же спрятана и поддерживает огнем атакующие подразделения. Это тоже не приводит к никаким успехам. Потому что без прикрытия тяжелой техники потери ВСУ возросли во много раз», — добавил он.

На сегодняшний день ВСУ не определились, как им вести себя на поле боя. И мы знаем, что это ведет к очень большим потерям в личном составе Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее российские военные нанесли мощный контрудар по ВСУ на участке Работино-Вербовое в Запорожской области. Отмечалось, что украинские военные оставили большое количество позиций к северу от села Новопрокоповка, отступив на исходные.

