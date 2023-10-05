Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:02, 5 октября 2023Бывший СССР

Российский полковник рассказал о смене тактики ВСУ

Полковник Матвийчук рассказал о смене тактики ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику наступления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Весной они бросали в бой массу пехоты, массу артиллерий, массу танков и бронетехники и пытались подорвать на определенных направлениях оборону наших войск. После того, как они начали нести огромные потери, они отказались от этой тактики и перешли на тактику мелких подразделений», — отметил специалист.

По словам Матвийчук, под утро подразделения ВСУ скапливаются в отдельных направлениях и пытаются атаковать их без техники.

«Техника же спрятана и поддерживает огнем атакующие подразделения. Это тоже не приводит к никаким успехам. Потому что без прикрытия тяжелой техники потери ВСУ возросли во много раз», — добавил он.

На сегодняшний день ВСУ не определились, как им вести себя на поле боя. И мы знаем, что это ведет к очень большим потерям в личном составе

Анатолий Матвийчукполковник в отставке
Материалы по теме:
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16. Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16.Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
30 августа 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
7 сентября 2023

Ранее российские военные нанесли мощный контрудар по ВСУ на участке Работино-Вербовое в Запорожской области. Отмечалось, что украинские военные оставили большое количество позиций к северу от села Новопрокоповка, отступив на исходные.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

    Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени

    Российский полковник рассказал о смене тактики ВСУ

    Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

    Драка голубя и крысы в Москве попала на видео

    В Канаде извинились за награждение эсэсовца

    В США предрекли Украине проблемы на поле боя из-за нехватки денег

    Российские десантники получили партию БМД-2 и БТР-РД

    Япония пересмотрела сроки закупки ракет Tomahawk у США

    Россиянам дали совет насчет хранения денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости