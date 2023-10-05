Балицкий оценил позиции российских артиллеристов в районе Работино

Балицкий заявил о выгодных позициях артиллерии ВС России в районе Работино

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил позиции артиллерии Вооруженных сил (ВС) России в районе Работино. Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, позиции российских артиллеристов там являются выгодными. «В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают [позиции], с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику», — заявил Балицкий.

Он также уточнил, что российские военные с помощью имеющихся у них средств наносят удары по украинским войскам, которые находятся в низине. «Мы находимся на холмах, противник заходит в ложбину, и мы по ложбине отрабатываем артиллерией», — пояснил глава региона.

Ранее в статье британской газеты The Times сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязли на всем протяжении линии Работино — Вербовое в Запорожской области. По словам одного из бойцов ВСУ, российские военные использовали имевшееся у них время и хорошо укрепили свои позиции.