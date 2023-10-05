Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 5 октября 2023Бывший СССР

Балицкий оценил позиции российских артиллеристов в районе Работино

Балицкий заявил о выгодных позициях артиллерии ВС России в районе Работино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил позиции артиллерии Вооруженных сил (ВС) России в районе Работино. Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, позиции российских артиллеристов там являются выгодными. «В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают [позиции], с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику», — заявил Балицкий.

Он также уточнил, что российские военные с помощью имеющихся у них средств наносят удары по украинским войскам, которые находятся в низине. «Мы находимся на холмах, противник заходит в ложбину, и мы по ложбине отрабатываем артиллерией», — пояснил глава региона.

Ранее в статье британской газеты The Times сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязли на всем протяжении линии Работино — Вербовое в Запорожской области. По словам одного из бойцов ВСУ, российские военные использовали имевшееся у них время и хорошо укрепили свои позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В работе гаджетов Xiaomi в России произошел сбой. Что стало причиной неполадок?

    Выселенные из квартиры россиянки оставили неприятный «сюрприз» новому хозяину

    Проходившего обучение для совершения теракта подростка арестовали

    Евросоюз направит Армении финансовую помощь

    Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Азии

    В ЕС пожелали пересмотра решения США об отказе поддержки Украины

    Балицкий оценил позиции российских артиллеристов в районе Работино

    Турция нашла новую альтернативу российскому газу

    Названа доля китайских автозапчастей в России

    Ани Лорак рассказала о влиянии предательств и потрясений на ее характер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости