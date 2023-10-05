Двое россиян получили срок за попытку теракта и поджога машины с буквой Z

Суд отправил воронежцев в колонию за попытку теракта и поджог машины с буквой Z

Суд в Воронежской области приговорил двоих мужчин к девяти и восьми годам лишения свободы за попытку теракта на трансформаторной подстанции и поджога автомобиля с символикой в виде буквы Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета региона.

Два года наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, а оставшиеся сроки — в исправительной колонии строгого режима. Их признали виновными по части 2 статьи 167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества») и части 2 статьи 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, двое жителей Бобровского района Воронежской области в возрасте 19 и 23 лет состояли в запрещенной в РФ террористической организации. В ночь на 24 сентября 2022 года они пытались поджечь трансформаторную подстанцию, но их действиям помешали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в мае того же года осужденные пытались сжечь автомобиль с символикой в виде буквы Z в селе Хреновое Бобровского района.

Ранее сообщалось, что седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела екатеринбуржца Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z.