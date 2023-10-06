Американский боец оценил слова Махачева о желании провести совместный поединок

Ковингтон посчитал, что Махачев заявил о желании подраться с ним ради шумихи

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio оценил слова российского чемпиона промоушена Ислама Махачева о желании провести совместный поединок.

По мнению Ковингтона, что Махачев сделал это заявление, чтобы привлечь к себе внимание. «На самом деле он не собирается драться. Он один из тех парней, которые просто треплются, чтобы попытаться спровоцировать шумиху. Он не планирует драться. Хабиб [Нурмагомедов] поступал так же», — считает американец.

Кроме того, Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, высказался о своих шансах победить в схватке с Махачевым. «Они знают, что американская борьба — лучшая. Самбо не работает. У него может получаться в легком весе. Но это маленькие дети», — заявил он.

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 24 победы (из них 12 подряд). Единственное поражение он потерпел в бою с Мартинсом в октябре 2015 года. В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.