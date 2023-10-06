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09:57, 6 октября 2023Россия

Шойгу дал задачу нарастить темпы производства истребителей Су-34

Глава МО РФ Шойгу дал задачу нарастить темпы производства истребителей Су-34

Фото: РИА Новости

Глава Минобороны России (МО РФ) Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на авиационном заводе имени Чкалова дал задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 октября.

Министр посетил летно-испытательную станцию и цех сборки продукции предприятия «Объединенная авиастроительная корпорация».

Кроме того, Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности.

Ранее глава Минобороны проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев на полигонах Южного военного округа.

Там министру продемонстрировали применение боевого дрона, поразившего технику и объекты в зоне боевых действий на Украине.

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    Анна Щербакова
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