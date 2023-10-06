Азербайджан ответил Макрону на обвинения в отказе от встречи

МИД Азербайджана назвал лицемерным обвинение Макрона в отказе Баку от встречи

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайжана отвергло обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в том, что Баку вместе с Турцией отказались от участия в трехсторонней встрече в Гранаде. Об этом пишет ТАСС.

«Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в саммите в Гранаде — пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», — говорится в сообщении МИД.

Ведомство выразило возмущение тем, что Париж «пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану». При этом Франция является единственной страной среди стран-членов Евросоюза, не присоединившейся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

В МИД назвали смешными обвинения в оккупации Азербайджаном 150 квадратных километров армянских территорий, поскольку Франция 30 лет закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20 процентов азербайджанских территорий.

Ранее Макрон выступил против введения санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. «Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — сообщил французский лидер.