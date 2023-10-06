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10:02, 6 октября 2023Экономика

В России заметили рост числа продавцов бронежилетов

Эксперт Литвак: число продавцов бронежилетов выросло на маркетплейсах в 30 раз

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Количество продавцов, торгующих бронежилетами на маркетплейсах, выросло более чем в 30 раз. К такому выводу пришел эксперт по маркетплейсам Павел Литвак. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

В период с 24 февраля 2021 до 24 февраля 2022 года выручка по данному товару насчитывала 3 840 726 рублей. Занимались данной категорией 5 продавцов.

С 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года выручка составила 64 160 734 рубля, количество продавцов выросло до 183.

Таким образом, продажи бронежилетов на маркетплейсах выросли за год примерно на 1500 процентов, количество продавцов увеличилось более чем в 30 раз.

«В нише есть нестандартная подача товара, такая как бронежилет на девушке. Бронежилетов для женщин или детей на маркетплейсах нет, но продавцы используют образы девушек для того, чтобы привлечь внимание к товару. Категория товаров по своему уровню производства контента опережает классические категории», — прокомментировал Литвак.

Ранее в ходе сравнительных испытаний «Ростеха» специалисты проверяли новые российские бронежилеты «Оберег», недорогой аналог из Восточной Европы и броню из США. По результатам тестирования «Оберег» оказался лучше конкурентных моделей.

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    Екатерина Смирная
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