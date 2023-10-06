Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 6 октября 2023Россия

Севастопольцев предупредили об использовании табельной маскировки в районе бухты

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил об использовании маскировки в бухте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об использовании табельной маскировки в районе бухты. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил градоначальник.

Он напомнил, что запах от средств маскировки неприятный, но абсолютно безопасный.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео, в котором звучит сигнал воздушной тревоги.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Севастопольцев предупредили об использовании табельной маскировки в районе бухты

    Российский педофил выманивал у детей интимные фотографии и распространял их

    Норвегия отказалась платить сотни миллионов за съеденный оленями российский мох

    В России призвали усложнить поставки магния из Китая

    В России прокомментировали сообщения о выезде миротворцев из Карабаха

    Расследование дела о вымогательстве администратора Telegram-каналов завершено

    Стали известны результаты экспертизы крови подвергшегося покушению лидера АдГ

    Полковник высказался о ситуации с запасами оружия на Западе

    Из заваленной мусором квартиры спасли 101 кошку и инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости