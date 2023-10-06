Севастопольцев предупредили об использовании табельной маскировки в районе бухты

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил об использовании маскировки в бухте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об использовании табельной маскировки в районе бухты. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил градоначальник.

Он напомнил, что запах от средств маскировки неприятный, но абсолютно безопасный.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео, в котором звучит сигнал воздушной тревоги.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.