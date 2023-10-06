Буланова раскрыла гонорар за участие в трибьют-концерте Шатунова

Буланова призналась, что не получит денег за участие в трибьют-концерте Шатунова

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что не получит гонорар за участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом она сообщила в разговоре с NEWS.ru.

Артистка добавила, что намерена принять участие в выступлении, несмотря на угрозы продюсера Андрея Разина, который назвал шоу «сатанинским» и заявил о том, что все исполнители, которые споют на концерте, будут прокляты.

«Я не получаю никакой гонорар за участие, и другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого», — подчеркнула певица.

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин предостерег исполнителей от выхода на сцену. Он также добавил, что заявленные в программе музыканты ненавидят экс-солиста «Ласкового мая».

Позже известный продюсер Павел Рудченко объяснил угрозы Разина страхом остаться без денег.