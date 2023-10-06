В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp добавят защиту чатов с помощью пароля

В WhatsApp появится функция защиты чатов с помощью пароля. Об этом нововведении сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что защищенные чаты будут располагаться отдельно от других. Чтобы получить к ним доступ, нужно будет ввести секретный код или свои биометрические данные. По данным портала, функция будет доступна в бета-версии 2.23.21.8.

Такой способ улучшит конфиденциальность переписок в WhatsApp. «Даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, он не сможет проникнуть в защищенный паролем чат», — отметили авторы материала.

Ранее мессенджер анонсировал другое нововведение. В WhatsApp пообещали добавить виртуальных ассистентов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). При этом отмечается, что компания будет иметь доступ к сообщениям «помощника».