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10:43, 6 октября 2023Культура

Лада Дэнс впервые вышла в свет после серьезного ДТП

Лада Дэнс впервые вышла в свет после серьезной аварии
Лада Дэнс

Лада Дэнс. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) впервые вышла в свет после серьезной аварии, в которую она попала в начале августа. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка посетила осенний бранч на площадке Live Арена, а также заявила о готовности выступать на сцене с костылями. «На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — подчеркнула исполнительница.

По данным телеканала, на бранч певица пришла без костылей и в очень хорошей форме.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на носилках, после чего доставили в больницу. Позже исполнительница рассказала о первых секундах после серьезного ДТП.

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    Анастасия Астахова
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