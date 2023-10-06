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14:44, 6 октября 2023Бывший СССР

В Эстонии возбудили дело против мужчин из-за включения гимна России

Delfi: в Эстонии возбудили дело против мужчин из-за включения гимна России

Фото: Pavel Golovkin / AP

Полиция эстонского Таллина возбудила административное дело против двух мужчин, которые якобы в нетрезвом состоянии включили гимн России во дворе дома. Об этом пишет портал Delfi.

«В отношении двух нетрезвых мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в столичном районе Мустамяэ колонку и на полную громкость поставили российский гимн, полиция возбудила дело», — сказано в публикации.

Уточняется, что дело возбудили по статье, которая предусматривает ответственность за демонстрацию символики, связанной «с актом агрессии». Как рассказали в столичной полиции, силовики относятся к прослушиванию российского гимна в общественном месте как к публичной демонстрации символа, который связан «с совершением акта агрессии» и воспринимается в качестве поддержки спецоперации на Украине.

Ранее в Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на стекле автомобиля. Его оштрафовали на 500 евро за разжигание ненависти. В полиции ему также пригрозили уголовной ответственностью.

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    Кристина Есикова
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