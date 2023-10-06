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16:53, 6 октября 2023Мир

ЕС прокомментировал планы России по созданию военно-морской базы в Абхазии

Представитель ЕС Стано: союз обеспокоен планами создания Россией базы в Абхазии

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) обеспокоен планами создания Россией военно-морской базы в Абхазии. Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, чье заявление было опубликовано в Telegram-канале представительства объединения в России.

«Если Россия продолжит осуществление этих планов, это еще больше усилит напряженность и создаст еще большую угрозу стабильности в регионе», — заявил Стано.

По его словам, Абхазия и Южная Осетия признаются ЕС как территория Грузии, поэтому подобными действиями Россия нарушает суверенитет Тбилиси и собственные международные обязательства.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения, согласно которому в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как отметил Бжания, сотрудничество государств в военно-технической сфере направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.

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    Максим Габриелян
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