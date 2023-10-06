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15:10, 6 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал сигнал США в адрес Киева

Лукашенко: ВСУ увязли в контрнаступлении, а США сигнализируют Киеву поторопиться
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязли в контрнаступлении, а США дают сигнал Киеву торопиться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

«Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте"», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте для ВСУ. По его словам, «контрнаступ» Киева проходил очень сложно. Лукашенко подчеркнул, что первый этап операции ВСУ провалился, они занимаются подготовкой второго этапа. США торопят Украину, так как конфликт не добавляет авторитета американским властям, объяснил он.

Ранее Лукашенко призвал украинского президента Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта в стране. Политик подчеркнул, что для этого необходимо предпринять все возможные меры.

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    Кристина Есикова
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