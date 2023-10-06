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23:27, 6 октября 2023Мир

Граничащие с Россией регионы Финляндии попросили о финансировании безопасности

Lapin Kansa: семь финских регионов на границе с РФ попросили денег на защиту ЕС

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Семь восточных и северных регионов Финляндии попросили правительство о дополнительных деньгах на защиту Европейского союза (ЕС) с 2028 года. Об этом пишет региональное издание Lapin Kansa.

Как уточняется в материале, одной из причин обращения стало соседство с РФ. Представители провинций собрались в Хельсинки и показали свои проекты по развитию регионов. «Потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — сообщило издание.

По мнению регионов, рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии должно стать приоритетом в политике страны на следующий период финансирования с 2028 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал пересмотреть отношения с Финляндией после ее вступления в НАТО.

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    Марина Совина
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