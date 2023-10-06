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16:13, 6 октября 2023Россия

В российском регионе нашли сосиски с геномом вируса африканской чумы

В трех муниципалитетах Югры нашли сосиски с геномом вируса африканской чумы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Геном вируса африканской чумы свиней нашли в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре. Власти как минимум трех муниципалитетов российского региона предупредили об этом местных жителей. Об этом сообщили «Вести Югория».

Вирус опасного заболевания животных выявили в мясной продукции, которая была выпущена в конце августа и начале сентября.

В ветеринарной службе Югры отметили, что геном болезни содержится в ветчине «Столичная» и колбасе «Докторская» довольно популярной марки. Африканскую чуму свиней также обнаружили в сосисках «Баварские» и «Баварские с сыром» от другого производителя.

Первый заместитель руководителя ветеринарной службы Югры Сергей Музафин рассказал, что для человека болезнь не опасна, однако распространение вируса может нанести серьезный ущерб экономике.

Ранее сообщалось, что в Кстово Нижегородской области мужчина сбежал из туберкулезного диспансера ради кражи колбасы.

Сотрудники полиции начали проверку.

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    Анна Щербакова
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