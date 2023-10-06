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12:50, 6 октября 2023Из жизни

Медсестры устроили свадьбу в больнице для пациента с неизлечимым диагнозом

People: в США пациент с неизлечимым диагнозом сыграл свадьбу в больнице

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

70-летний пациент из США сыграл свадьбу в больничной палате из-за неизлечимого диагноза. Об этом сообщает People.

Стивен Рума познакомился с Эйприл Рэй в 2018 году. Женщина ухаживала за 102-летней матерью мужчины. «Мы со Стивом стали лучшими друзьями. Это стало перерастать в нечто большее, так как нас объединяла любовь к его матери. И однажды он меня поцеловал», — рассказывает Рэй. Женщина добавила, что они с Румой быстро полюбили друг друга и начали планировать свадьбу. Однако проведение церемонии бракосочетания пришлось отложить из-за состояния здоровья Румы.

В 2019 году у мужчины, страдающего диабетом второго типа и проходившего процедуры диализа, был диагностирован рак почек. Со временем у него появились метастазы в лимфатических узлах и легких. После этого у Румы случился первый сердечный приступ. Мужчина прошел лечение и вышел в ремиссию в июне 2023 года, однако через некоторое время перенес еще два сердечных приступа. Состояние Румы ухудшалось, поэтому в его положили в больницу.

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Врачи провели обследования и заявили, что больше ничем не смогут помочь пациенту. Тогда Рэй, мечтающая стать женой мужчины, предложила ему сыграть свадьбу. Однако Рума отказался и заявил, что хочет, чтобы их церемония бракосочетания прошла на пляже. Разговор пары подслушала медсестра больницы. Она сказала, что персонал медицинского учреждения может организовать праздник в больничной палате Румы, и влюбленные согласились.

В начале сентября Рэй и Рума стали мужем и женой. Больничную палату пациента, в которой прошел праздник, украсили большим изображением океана и пляжными мячами. Менее чем через четыре недели после свадьбы состояние Рума стало критическим. Последние слова, которые сказал мужчина возлюбленной: «Я буду всегда любить тебя. Встретимся на пляже».

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала женщина.

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    Алиса Удовик
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