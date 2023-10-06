Украина запланировала изъять 800 единиц российского движимого имущества

Зеленский предложил изъять 800 единиц вагонов, грузовиков и спецтехники РФ

На Украине планируют принудительно изъять более 800 единиц российского движимого имущества. О том, что правительство одобрило соответствующий проект указа президента Украины Владимира Зеленского, говорится на сайте украинского Министерства экономического развития.

«Согласно одобренному правительством проекту указа президента, предлагается, в частности, изъять: около 500 вагонов, полувагонов, платформ и цистерн, нефтеналивной танкер, более 300 грузовых и легковых автомобилей, автоцистерны, строительную технику, авиационные двигатели», — говорится в сообщении.

Кроме того, Украина планирует изъять семь российских сверхзвуковых высотных военных самолетов МиГ-25, находящихся в нерабочем состоянии. Уточняется, что авиалайнеры пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.

По словам первого вице-премьер-министра, министра экономики страны Юлии Свириденко, движимое имущество «будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность государства на фронте».

В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции, Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». В начале августа президент заявил, что в стране изъяли российских активов на общую сумму 765 миллионов долларов и планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов.