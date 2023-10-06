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18:28, 6 октября 2023Силовые структуры

Стажерка полиции обвинила командира взвода ППС в изнасиловании

В Петербурге стажерка полиции обвинила командира взвода ППС в изнасиловании

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Полицейские Санкт-Петербурга проводят проверку по факту заявления 24-летней стажерки, обвинившей командира взвода патрульно-постовой службы (ППС) в изнасиловании. Об этом сообщает Baza.

По словам потерпевшей, все произошло в июле. Командир одного из взводов отделения, где девушка проходит стажировку, изнасиловал ее в салоне своего автомобиля в Адмиралтейском районе города. Сам обвиняемый во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов уточнил, что все происходило по обоюдному согласию.

Также сообщается, что 26 сентября мужчина был уволен из МВД по соглашению сторон. Проверка продолжается.

Ранее в Москве задержали 22-летнего и 19-летнего молодых людей, изнасиловавших 35-летнюю женщину.

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