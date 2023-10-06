Названо опасное свойство популярного завтрака

Диетолог Соломатина посоветовала не есть овсяную кашу каждый день

При ежедневном употреблении овсяная каша препятствует усвоению кальция. Опасное свойство популярного завтрака назвала диетолог Елена Соломатина изданию News.ru.

Специалистка подчеркнула, что овсянка считается самой полезной кашей, поскольку содержит много клетчатки, магния и витамина B, необходимого для нормального функционирования нервной системы. «Овсянка защищает желудочно-кишечный тракт от повреждений, улучшает перистальтику кишечника», — сказала Соломатина.

При этом диетолог предупредила, что овсяную кашу не стоит есть каждый день, поскольку она содержит фитиновую кислоту, которая в больших объемах препятствует усвоению кальция в организме. Соломатина посоветовала чередовать овсянку с другими вариантами завтраков — омлетом или творогом.

Ранее диетолог Наталья Сычева назвала самую бесполезную кашу. По ее мнению, наименьшую пользу организму приносит манная каша.