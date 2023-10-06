Среда обитания
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07:59, 6 октября 2023Среда обитания

В России назвали способы борьбы с постельными клопами

Роспотребнадзор: предотвратить появление клопов дома поможет регулярная уборка

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Постельных клопов можно привезти домой из гостиниц и отелей, поэтому при заселении необходимо внимательно осмотреть кровать и при малейших признаках наличия клопов отказаться от проживания, предупредил Роспотребнадзор, передает ТАСС.

Служба добавила, появление клопов в доме можно предотвратить на ранней стадии. Бороться с вредителями можно при помощи регулярной уборки помещений, также следует периодически осматривать постели и другую мягкую мебель.

Еще одним способом избавиться от клопов Роспотребнадзор назвал частую смену постельного белья. При этом стирать его нужно сразу, не держа в корзинах для хранения. Кроме того, служба рекомендует гражданам систематически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах — за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Ранее жители нескольких стран пожаловались на нашествие постельных клопов. Серьезно страдают от вредителей британцы и французы. На прошлой неделе жители Парижа стали массово публиковать видео с большими клопами, бегающими в общественном транспорте и даже аэропорту. Из опасений нашествия постельных клопов из соседней Франции бельгийцы стали чаще заказывать санобработку жилья.

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    Нина Ташевская
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