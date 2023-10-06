Клуб Единой лиги ВТБ заявил о намерении судиться из-за штрафа за критику судей

«Автодор» намерен судиться с Единой лигой ВТБ из-за штрафа за критику судей

В клубе Единой лиги ВТБ «Автодор» из Саратова заявили о намерении судиться из-за штрафа за критику судей со стороны президента команды Владимира Родионова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Встретимся в суде», — написали в команде. К публикации прилагается протокол заседания Директората Единой лиги ВТБ.

Ранее 5 октября Родионов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил недовольство назначением судей на матчи команды. «Как так происходит, что в нарушение всех возможных норм, существующих во всех видах спорта, на выездной матч московской команды [МБА] назначается главный судья из Москвы?» — заявил функционер. Его также возмутило, что две игры клуба подряд судил один и тот же арбитр.

В сезоне-2023/2024 «Автодор» провел два матча. 1 октября команда уступила на выезде «Руне» со счетом 79:87. 5 октября саратовцы проиграли на своей арене МБА со счетом 73:87.