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20:57, 6 октября 2023Спорт

Клуб Единой лиги ВТБ заявил о намерении судиться из-за штрафа за критику судей

«Автодор» намерен судиться с Единой лигой ВТБ из-за штрафа за критику судей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В клубе Единой лиги ВТБ «Автодор» из Саратова заявили о намерении судиться из-за штрафа за критику судей со стороны президента команды Владимира Родионова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Встретимся в суде», — написали в команде. К публикации прилагается протокол заседания Директората Единой лиги ВТБ.

Ранее 5 октября Родионов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил недовольство назначением судей на матчи команды. «Как так происходит, что в нарушение всех возможных норм, существующих во всех видах спорта, на выездной матч московской команды [МБА] назначается главный судья из Москвы?» — заявил функционер. Его также возмутило, что две игры клуба подряд судил один и тот же арбитр.

В сезоне-2023/2024 «Автодор» провел два матча. 1 октября команда уступила на выезде «Руне» со счетом 79:87. 5 октября саратовцы проиграли на своей арене МБА со счетом 73:87.

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    Андрей Стрельцов
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