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17:42, 6 октября 2023Бывший СССР

Суд оставил под стражей украинского олигарха Коломойского

Киевский апелляционный суд оставил под стражей украинского олигарха Коломойского
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Andriy Lukatsky / AP

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бизнесмена Игоря Коломойского, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов)», — сообщает издание.

Отмечается, что по другому уголовному делу Коломойского сумма залога составляет 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов), поэтому для выхода на свободу олигарху понадобится более 4,3 миллиарда гривен (117,3 миллиона долларов).

Сам олигарх в комментарии «Стране» заявил, что «очень доволен решением суда».

Коломойскому предъявили обвинение в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов). Кроме того, его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

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    Алевтина Запольская
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