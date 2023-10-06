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10:59, 6 октября 2023Россия

На российском заводе нашли сгоревшего подростка без одежды

Ngs42.ru: на заводе в Кузбассе нашли сгоревшего подростка без одежды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На заводе в Юрге в Кузбассе нашли сгоревшего подростка без одежды. Об этом сообщил порталу Ngs42.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник российского издания пояснил, что обездвиженного несовершеннолетнего обнаружили в одном из цехов. Школьника спасти не удалось.

Предположительно, он проник в здание предприятия, чтобы скрутить кабель. Для этого подросток взял с собой инструменты.

Кемеровские следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

2 октября сообщалось, что в Красносельском районе на юге Санкт-Петербурга нашли подростка с переломанными ногами. До этого юноша слушал музыку в гостях у друга.

Соседи вызвали сотрудников полиции. В момент приезда наряда подросток сидел на подоконнике второго этажа. После стука в дверь он дернулся — и оказался под окнами многоэтажки.

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    Анна Щербакова
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