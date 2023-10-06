Балицкий: с 2024 года в Запорожской области прекратят лечить по паспорту Украины

В 2024 году жителей подконтрольной России части Запорожской области прекратят лечить по паспортам Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства. Для ускорения процесса власти региона намерены принять более жесткие меры, «потому что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации».

«Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — подчеркнул Балицкий, добавив, что работа по получению российских паспортов проходит системно и стабильно, однако небольшая очередь все еще сохраняется.

Согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), по состоянию на 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было выдано 2 827 429 российских паспортов. Еще 400 тысяч паспортов планируется вручить жителям до конца года.

Запорожская область стала субъектом России 30 сентября прошлого года по итогам проведенного с 23 по 27 сентября референдума, наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и Херсонской областью. 5 октября они стали частью страны.

