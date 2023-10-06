Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 6 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил о необычных признаках ожирения у стройных людей

Эндокринолог Блюхер: ожирение может появиться у внешне стройных людей

Фото: Rhand McCoy / Unsplash

Ожирение и сопровождающие его проблемы со здоровьем могут появиться у внешне стройных людей, и наоборот люди с избыточной массой тела часто оказываются абсолютно здоровыми. Об этих необычных признаках ожирения предупредил немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер.

Блюхер указал, что стандартный индекс массы тела не всегда отражают реальное состояние здоровья. По его словам, внешне человек может казаться худым, но фактически страдать ожирением. Такая нездоровая стройность возникает, когда в организме накапливается излишний жир при недостаточной мышечной массе. Но нередко возникает и обратная ситуация, продолжил врач, когда люди остаются здоровыми, несмотря на лишние килограммы.

Некоторые группы населения, несмотря на большое количество жировой ткани, могут быть лучше защищены от сопутствующих заболеваний, и к ним принадлежат европеоидные популяции

Маттиас Блюхерэндокринолог
Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Блюхер добавил, что людям с избыточной массой тела стоит задуматься о похудении, даже если они чувствуют себя хорошо. Он объяснил, что лишние жировые накопления в организме в любом случае увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и сердечной недостаточности.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина встречается крайне редко.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

    В Кремле оценили речь Путина на «Валдае»

    Песков заявил об отсутствии финального доклада по крушению самолета Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости