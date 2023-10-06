Врач предупредил о необычных признаках ожирения у стройных людей

Эндокринолог Блюхер: ожирение может появиться у внешне стройных людей

Ожирение и сопровождающие его проблемы со здоровьем могут появиться у внешне стройных людей, и наоборот люди с избыточной массой тела часто оказываются абсолютно здоровыми. Об этих необычных признаках ожирения предупредил немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер.

Блюхер указал, что стандартный индекс массы тела не всегда отражают реальное состояние здоровья. По его словам, внешне человек может казаться худым, но фактически страдать ожирением. Такая нездоровая стройность возникает, когда в организме накапливается излишний жир при недостаточной мышечной массе. Но нередко возникает и обратная ситуация, продолжил врач, когда люди остаются здоровыми, несмотря на лишние килограммы.

Некоторые группы населения, несмотря на большое количество жировой ткани, могут быть лучше защищены от сопутствующих заболеваний, и к ним принадлежат европеоидные популяции Маттиас Блюхер эндокринолог

Блюхер добавил, что людям с избыточной массой тела стоит задуматься о похудении, даже если они чувствуют себя хорошо. Он объяснил, что лишние жировые накопления в организме в любом случае увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и сердечной недостаточности.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина встречается крайне редко.