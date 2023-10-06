Минобороны заявило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

МО заявило о поражении места сборки разведывательных дронов Punisher и «Фурия»

Российские военнослужащие поразили мастерскую крупноузловой сборки украинских ударных и разведывательных беспилотников Punisher и «Фурия». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в результате групповых ударов с 29 сентября по 6 октября российским военнослужащим удалось поразить и склады хранения реактивных снарядов HIMARS, а также Storm Shadow и Scalp. На складах также хранились компоненты изготовления взрывчатки для производства боеприпасов.

В оборонном ведомстве также отчитались о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений, а также наемников из-за рубежа и инструкторов.