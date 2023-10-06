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12:27, 6 октября 2023Силовые структуры

Российские следователи обвинили в наемничестве на Украине 200 иностранцев

СКР возбудил дела о наемничестве в отношении 204 иностранцев, воюющих на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские следователи заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о наемничестве 204 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В числе обвиняемых оказались граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран, которые воюют на Украине против российских войск. Всего уголовные дела были возбуждены в отношении более чем 400 иностранцев.

Ранее в рамках оперативного совещания в Луганске стало известно, что сотрудники СКР предъявили обвинение заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины Сергею Бурковскому в его военных преступлениях. Как стало известно следователям, обвиняемый допустил жестокое обращение с пленными военнослужащими Вооруженных сил РФ.

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