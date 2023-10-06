Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 6 октября 2023Мир

Канадец отказался жать руку премьер-министру за помощь Украине

В Канаде мужчина не пожал руку премьеру Трюдо и обругал за помощь Украине

Канадец отказался пожать руку премьер-министру Джастину Трюдо за его помощь Украине и попал на видео, которое опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

Премьер вышел поприветствовать граждан и обменялся рукопожатиями с несколькими из них. При этом один из канадцев отказался пожать ему руку. Мужчина заявил, что Трюдо «потерял страну» и обвинил в финансировании Украины за счет общественных денег. Он также нецензурно высказался в адрес политика.

В свою очередь канадский премьер отверг обвинения и посетовал на российскую пропаганду.

Ранее Трюдо рассказал, что расстроен скандалом с чествованием в парламенте страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Он назвал случившееся «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом. При этом политик пообещал, что эта ситуация не отразится на дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

    В Кремле оценили речь Путина на «Валдае»

    Песков заявил об отсутствии финального доклада по крушению самолета Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости