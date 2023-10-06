Канадец отказался жать руку премьер-министру за помощь Украине

В Канаде мужчина не пожал руку премьеру Трюдо и обругал за помощь Украине

Канадец отказался пожать руку премьер-министру Джастину Трюдо за его помощь Украине и попал на видео, которое опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

Премьер вышел поприветствовать граждан и обменялся рукопожатиями с несколькими из них. При этом один из канадцев отказался пожать ему руку. Мужчина заявил, что Трюдо «потерял страну» и обвинил в финансировании Украины за счет общественных денег. Он также нецензурно высказался в адрес политика.

В свою очередь канадский премьер отверг обвинения и посетовал на российскую пропаганду.

Ранее Трюдо рассказал, что расстроен скандалом с чествованием в парламенте страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Он назвал случившееся «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом. При этом политик пообещал, что эта ситуация не отразится на дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы.