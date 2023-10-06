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16:36, 6 октября 2023Мир

Орбан заявил об «изнасиловании» Польши и Венгрии ЕС

Орбан: ЕС юридически изнасиловал Польшу и Венгрию новым миграционным соглашением

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) «юридически изнасиловал» Венгрию и Польшу, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Об этом перед началом второго дня саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

По его словам, ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких шансов прийти к компромиссу с ЕС по вопросу нелегальных мигрантов. «Потому что юридически нас — как бы это сказать — изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно», — сказал он.

Премьер также уточнил, что на прошлой встрече лидеры ЕС «продавили» новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, несмотря на возражения Польши и Венгрии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика также выступает против любого миграционного соглашения ЕС, которое предполагает переселение мигрантов внутри объединения. По его словам, Польша продолжит отстаивать эту позицию.

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    Дарья Балацкая
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