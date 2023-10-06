Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Лукашенко: конфликт на Украине надо остановить, иначе будет хуже

Конфликт на Украине надо остановить, иначе «будет хуже». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Брестскую область, передает БелТА.

По его словам, российские войска по всем направлениям ведут активную оборону, переходя в атаку. «Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщал, что Вооруженные силы Украины увязли в контрнаступлении, а США дают Киеву сигнал торопиться.