Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 6 октября 2023Бывший СССР

На украинско-румынской границе остановили работу паромной переправы

ГПСУ: в Одесской области на границе с Румынией остановили паромную переправу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Shtekel / AP Photo

После взрывов в Одесской области была приостановлена работа паромной переправы в пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

В ведомстве заявили, что уведомят о возобновлении пропускных операций, и попросили выбирать другие способы добраться до Румынии.

Ранее стало известно о поражении объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области. По словам главы региональной военной администрации Олега Кипера, повреждены оказались, в частности, зернохранилища и девять грузовых машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассказала о пресечении схем поставок украинских синтетических наркотиков

    53-летняя телеведущая неожиданно обнаружила плюсы менопаузы

    Жена Николая Дроздова ответила на сообщения о раке у телеведущего

    В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

    Дроздов прокомментировал слухи об обнаруженном раке

    Названо условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Эмили Ратаковски поделилась архивными фото в бикини

    В Москве кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей

    Новые квартиры в России стали рекордно маленькими

    Смертельное столкновение легковушки и грузовика на МКАД попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости