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08:33, 6 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

СОЮ Украины: в Одесской области поражена припортовая инфраструктура

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщают Силы обороны юга (СОЮ) Украины в Telegram.

«Используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате ударов повреждены зернохранилище и несколько грузовых машин. Помимо этого, приостановлена работа паромной переправы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошел взрыв. «Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — заявил градоначальник.

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    Алевтина Запольская
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