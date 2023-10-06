Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

СОЮ Украины: в Одесской области поражена припортовая инфраструктура

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщают Силы обороны юга (СОЮ) Украины в Telegram.

«Используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате ударов повреждены зернохранилище и несколько грузовых машин. Помимо этого, приостановлена работа паромной переправы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошел взрыв. «Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — заявил градоначальник.