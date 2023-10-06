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15:25, 6 октября 2023Россия

Минобороны заявило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

Минобороны России сообщило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки по захвату левого берега Днепра. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

В результате огня со стороны Вооруженных сил России украинские войска потеряли до 235 бойцов, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей. Помимо того, российским бойцам удалось уничтожить пять складов с боеприпасами и пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в России формируется девять резервных полков для специальной военной операции (СВО). По его словам, также идет естественное, постоянное пополнение резервных полков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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