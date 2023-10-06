В Турции отметили роль Путина в срыве плана США по окружению России

Sabah: Путин опередил США на Украине, сорвав план по окружению России

Президент России Владимир Путин сорвал план США по уничтожению страны путем ее окружения. Это удалось российскому лидеру благодаря тому, что он опередил американцев на Украине, рассказало турецкое издание Sabah.

«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США», — сказано в статье.

В издании отметили, что антироссийские санкции также не оправдали надежд Вашингтона. Журналисты назвали это «глобальной неудачей».

«На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией», — сделал вывод автор материала.

Ранее в США назвали шесть ошибок Вашингтона в отношениях с Россией. И первой из них стало расширение НАТО до границ России, несмотря на ряд обещаний российским лидерам.