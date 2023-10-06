Полковник раскрыл особенности поставленных Киеву западных разведсистем

Полковник Кнутов: системы SurveilSpire будут использоваться ВСУ против дронов

Поставляемые на Украину немецкие разведывательные системы SurveilSpire предназначены для борьбы с российскими дронами и защиты оборонных объектов. О принципе работы системе «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Имеется определенное количество столбов, устанавливаемые в местах, которые надо обезопасить, на них размещаются камеры наблюдения, кроме того, имеется спутниковый интернет, через который информация оперативно передается в вышестоящие командные пункты. В состав систем входят и другие беспилотники, которые фактически мониторят воздушное пространство и передают информацию о вражеских беспилотниках, если таковые имеются», — рассказал специалист.

Фактически в онлайн-режиме штаб получает данные о том, что в таком-то квадрате появились беспилотники противника, и принимает меры для их уничтожения Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Полковник запаса также рассказал о главной задаче, которые поставленные разведсистемы могут выполнять на Украине.

«SurveilSpire предназначены для борьбы с нашими дронами "Герань", для прикрытия складов и оборонных объектов, мест дислокации личного состава, хранения техники. Можно говорить, что основное предназначение этой разведсистемы — это своевременное представление информации о появлении дронов, после чего принимаются решения об открытии ракетного огня», — добавил Кнутов.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall анонсировал начало поставок разведывательных систем SurveilSpire в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Компания уточнила, что заказ полностью оплачен правительством ФРГ.

«Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро», — говорилось в сообщении одного из основных предприятий немецкого военно-промышленного комплекса.