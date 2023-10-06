Российскому депутату сократили тюремный срок за участие в СВО

Свердловский суд на месяц сократил срок депутату Чижу за участие в СВО

Свердловский областной суд сократил на один месяц срок пребывания в колонии депутату городской думы Алапаевска Илье Чижу. Причиной послабления наказания послужило участие депутата в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Теперь Чиж, обвиненный в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, должен будет провести в колонии 1 год и 11 месяцев. «Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды», — говорится в сообщении суда.

Чиж называл все обвинения в свой адрес бредом. На оглашение приговора он не пришел и был объявлен в розыск. Позже стало известно, что он вступил в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Депутат несколько раз просился к вагнеровцам во время процесса. Ему отказывали из-за отсутствия решения суда, но после оглашения приговора ЧВК все-таки разрешила ему вступить в свои ряды.

2 июня суд приговорил депутата к двум годам колонии общего режима. Обвинение настаивало на том, что в апреле прошлого года Чиж избил двух человек бейсбольной битой в одном из дворов Алапаевска.

Один из потерпевших на суде рассказал, что Чиж на своем авто наехал ему на ногу. Он утверждал, что чиновник вышел из салона и дважды ударил его битой. За мужчину пытался вступиться двоюродный брат, однако Чиж напал и на него. Позже медики диагностировали у пострадавшего перелом свода черепа и скулы.