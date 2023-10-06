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12:53, 6 октября 2023Экономика

Названо главное условие укрепление рубля

Экономист Исаков: рубль укрепится к доллару при охлаждении кредитного рынка
СюжетКурс доллара:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Курс рубля может укрепиться к ведущим мировым валютам при условии охлаждения российского кредитного рынка. Об этом заявил аналитик Bloomberg Economics по России Александр Исаков, его слова приводит Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Как уточнил эксперт, главными факторами укрепления нацвалюты по-прежнему остаются биржевые цены на нефть и уровень рублевых ставок. Если руководство Центробанка поднимет ключевую ставку до 14,5 процента к марту 2024 года, курс доллар вернется к отметке около 90 рублей на горизонте следующих четырех месяцев. В целом такой сценарий будет соответствовать «ожиданиям денежного рынка».

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В качестве еще одного способа стабилизировать позиции рубля аналитик назвал ужесточение нормативов возврата валютной выручки российских экспортеров. Однако подобная мера поможет лишь в краткосрочной перспективе и не окажет ощутимого влияния на курс национальной расчетной единицы на более длительном отрезке времени. «Такие ограничения долгосрочно не помогут рублю», — заключил Исаков.

6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достиг уровня в 101 рубль впервые с 14 августа, а евро укрепился до 106 рублей. Накануне доллар впервые с марта 2022 года завершил торги на уровне выше 100 рублей. С начала недели российская валюта подешевела на три процента по отношению к американской.

Ближе к 12:45 по московскому времени котировки нацвалюты незначительно отыграли утренний прирост, опустившись до 100,18 рубля за доллар. Курс евро к этому времени снизился до 105,65 рубля.

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    Анатолий Акулов
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