Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

Посольство России в Австрии: Запад обвиняет Россию в ударах до разбирательств

Запад обвиняет Россию в ударах еще до разбирательств в обстоятельствах ситуации. Об этом сообщает посольство РФ в Австрии на своем канале в Telegram.

«Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке», — сообщили в посольстве.

Также отмечается, что подобные «инциденты» происходят каждый раз, когда Украина запрашивает финансирование. По мнению дипломатического ведомства, в этот раз ситуация повторяется на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Ранее в ответ на ситуацию с селом Гроза пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. Он отметил, что РФ работает только по скоплению военных и армейского руководства.