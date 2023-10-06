МиГ-31 перехватил приближавшийся к российской границе американский самолет

Минобороны России: МиГ-31 перехватил над Норвежским морем Р-8А Poseidon ВМС США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — сообщили в оборонном ведомстве.

При приближении к американскому самолету он развернулся от государственной границы России.

Также сообщается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ норвежским патрульным самолетом. Отмечается, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря.