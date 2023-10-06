Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 6 октября 2023Мир

МиГ-31 перехватил приближавшийся к российской границе американский самолет

Минобороны России: МиГ-31 перехватил над Норвежским морем Р-8А Poseidon ВМС США

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — сообщили в оборонном ведомстве.

При приближении к американскому самолету он развернулся от государственной границы России.

Также сообщается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ норвежским патрульным самолетом. Отмечается, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    «Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

    Российская певица рассказала о препятствиях на пути к покупке квартиры

    Директор Чичериной отреагировал на новость о взятии певицы в плен диверсантами

    ЕС прокомментировал планы России по созданию военно-морской базы в Абхазии

    Заслуженный пилот назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета Пригожина

    Россиянка оставила двоих детей в поезде и случайно уехала другим рейсом

    Украине предрекли зиму в суровых условиях

    Бывшего российского налоговика арестовали за аферу на 22 миллиона рублей

    Смявшего машину такси с россиянами водителя грузовика осудили на 12 лет

    Ученые выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости