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18:05, 6 октября 2023Наука и техника

В России назвали «Буревестник» оружием ядерной войны

Эксперт Сивков: ракета «Буревестник» предназначена для ядерной войны

Скриншот: видео Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой и непредсказуемой траекторией полета «Буревестник» предназначена исключительно для ядерной войны. Особенности боеприпаса назвал военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

«Это крылатая ракета, у которой в качестве двигателя использована ядерная энергетическая установка. Скорее всего, она все-таки с турбиной. Это чрезвычайно закрытая программа, я могу только предполагать», — сказал эксперт.

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По его словам, дальность ракеты может быть практически неограниченной. Сивков отметил, что «Буревестник» способен «кружить вокруг планеты Земля», обходить зоны противовоздушной обороны и барражировать в воздушном пространстве. Также эксперт подчеркнул, что в условиях неядерного конфликта применять «Буревестник» нельзя.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что «Буревестник» является одним из способов сдерживания противника. Он предположил, что ракета будет летать со сверхзвуковой скоростью.

5 октября президент Владимир Путин сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание ракеты «Буревестник» и практически завершила работу над современными видами стратегического оружия.

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    Даниил Иринин
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