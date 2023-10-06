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04:32, 6 октября 2023Наука и техника

Японский аппарат SLIM пролетел на Луной

Японский аппарат SLIM совершил пролет над Луной

Фото: Hms1103 / Wikimedia

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который в январе должен совершить мягкую посадку на Луну, совершил пролет над поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что 4 октября аппарат пролетел с относительной скоростью 1,47 километра в секунду на расстоянии менее пяти тысячи километров от поверхности Луны. В настоящее время модуль продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.

Пуск ракеты H-IIA с модулем SLIM состоялся 7 сентября с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

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200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

Если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.

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    Иван Потапов
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